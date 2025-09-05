Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 19:58

В России развенчали популярный миф о пластиковой посуде

Доцент Левакова: утверждения о вреде одноразовой посуды преувеличены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утверждение о том, что пластиковая посуда выделяет токсичные вещества, сильно преувеличено, но важно использовать ее правильно, рассказала доцент Ирина Левакова в комментарии Lenta.ru. По словам эксперта, микропластик в одноразовой посуде образуется при механическом износе или под действием тепла, воздуха, воды и соли. Поскольку в реальности люди не трут стаканчики перед использованием, попадание микропластика в организм маловероятно.

Утверждение, что при использовании пластиковой посуды выделяются токсичные вещества, является сильным преувеличением, однако важно правильно использовать пластиковую посуду, — говорится в сообщении.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская рассказала, что при нагревании пластиковые кухонные приборы могут плавиться и выделять вредные вещества, а частицы пластика попадать в еду. По ее словам, металлическая посуда тоже имеет минусы: металл быстро нагревается и может реагировать с продуктами вроде лимонов и томатов, изменяя вкус блюд.

Кроме того, врач Надежда Чернышева предупредила, что при нагревании пластиковой бутылки в жидкость выделяются вредные вещества, способные негативно сказаться на здоровье. В том числе это может отразиться на эндокринной и репродуктивной системах.

