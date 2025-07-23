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23 июля 2025 в 16:05

Терапевт рассказала, почему опасно пить воду из пластиковой бутылки

Терапевт Чернышева: нагретая пластиковая бутылка выделяет опасные вещества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При нагревании пластиковой бутылки в жидкость выделяются вредные вещества, которые могут в дальнейшем повлиять на здоровье человека, сообщила врач Надежда Чернышева REGIONS. По ее словам, удар приходится в том числе и по эндокринной и репродуктивной системам.

Если бутылка стоит под солнцем больше двух часов, то такую воду можно выливать. Почему? Да потому что под воздействием высоких температур в воду начинают попадать такие вредные вещества, как бисфенол А и фталаты. Для нашего организма это, безусловно, крайне вредные вещества, — сообщила Чернышева.

Ранее эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала, что питьевая вода в бутылках может содержать токсичные нитраты при полном отсутствии полезных микроэлементов. По словам Кулешовой, шведские ученые доказали, что люди, пьющие воду из пластика, значительно повышают собственные шансы заболеть раком.

По мнению Марии Кулешовой, наиболее полноценную воду можно получить дома при помощи фильтров для воды. И она всегда будет свежая.

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