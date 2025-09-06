В России назвали точное число потерь Украины с начала СВО Советник президента России: Украина потеряла 1,8 млн бойцов с начала СВО

Потери украинской стороны с начала Специальной военной операции составляют 1,8 млн человек личного состава, заявил советник президента России Антон Кобяков на брифинге в рамках Х Восточного экономического форума. Киев замалчивает эти факты, но они нашли подтверждения, передает его слова aif.ru.

ВСУ потеряли 1,8 млн человек личного состава с начала СВО. В среднем в день ВСУ отправляют на убой по 650 человек. Происходит настоящий геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов, — пояснил советник президента.

Ранее Кобяков отметил, что Россия не сможет вести диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, политик является узурпатором власти, которого, к сожалению, «принимают» на Западе.

Отмечается, что в Восточном экономическом форуме в 2025 году приняли участие представители из более 70 стран и территорий. По словам советника президента РФ, основной темой мероприятия стала «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».