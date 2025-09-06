Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 10:58

По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей

Следствие допросило 38 свидетелей по делу о поставках «Калашникову»

По делу о поставках некачественных деталей для патронов концерну «Калашников» допрошено 38 свидетелей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела. Гендиректор компании-поставщика ООО «Интертехника» Алексей Морохов обвиняется в мошенничестве.

Значительный объем следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия: допрос 38 свидетелей, — говорится в материале.

Следствие считает, что поставщик заведомо поставлял полуфабрикаты для боеприпасов, не соответствующие техническим требованиям, в рамках гособоронзаказа. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что Денис Штенгелов вывел более 21 млрд рублей на помощь ВСУ. Отмечалось, что мужчина ежегодно зарабатывает около 756 млрд рублей. Отец миллиардера Николай также является бизнесменом и владеет крупными сельхозпредприятиями на Украине. Россию они покинули более 10 лет назад.

До этого стало известно, что украинские спецслужбы планировали убийства сотрудников оборонно-промышленного предприятия в Саратове, но не успели реализовать план. Предполагаемый соучастник покушения на генерал-лейтенанта Ярослава Москалика рассказал, что в 2025 году под руководством куратора он вел наблюдение за рядом работников этого предприятия.

