По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей Следствие допросило 38 свидетелей по делу о поставках «Калашникову»

По делу о поставках некачественных деталей для патронов концерну «Калашников» допрошено 38 свидетелей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела. Гендиректор компании-поставщика ООО «Интертехника» Алексей Морохов обвиняется в мошенничестве.

Значительный объем следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия: допрос 38 свидетелей, — говорится в материале.

Следствие считает, что поставщик заведомо поставлял полуфабрикаты для боеприпасов, не соответствующие техническим требованиям, в рамках гособоронзаказа. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

