Муссовый торт «Ленивый персик» — готовлю на дни рождения и просто к чаю

Муссовый торт «Ленивый персик» — это воплощение летней легкости и нежности. Сочетание воздушного бисквита, тающего творожного мусса и свежих персиков в легком желе создает идеальный десерт. Его приготовление не требует большого опыта, а результат гарантированно порадует изысканным вкусом.

Для бисквита 1 яйцо, 60 г сахара, 60 г кефира, 20 г масла растительного, 55 г муки и 0,5 ч. л. разрыхлителя смешивают, выпекают корж в форме 16 см и охлаждают. Для мусса 12 г желатина замачивают в 60 г воды. 80 г молока и 30 г сахара доводят до тепла, растапливают в нем 100 г белого шоколада и растворенный желатин. 200 г мягкого творога взбивают с 200 г сливок 33%, соединяют с молочной смесью. Выливают мусс на бисквит, убирают в холод на час. Для желе 10 г желатина замачивают в 50 г воды. 150 г воды и 25 г сахара доводят до кипения, растворяют в нем желатин, остужают. На мусс выкладывают дольки 4 персиков, заливают желе и убирают торт в холодильник на 4–6 часов.

Готовый торт получается невероятно легким, с гармоничным балансом сладости и фруктовой свежести. Он отлично хранится в холодильнике до трех дней. Для подачи десерт можно украсить листиками мяты или легкой сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.