Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 11:09

Утечка очень опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе

В Челябинской области перевернулась автоцистерна с аммиаком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Водитель автоцистерны с аммиаком вылетел в кювет в Катав-Ивановском округе Челябинской области, произошла утечка опасного газа, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Южный Урал». По информации ведомства, авария случилась на 1650-м километре трассы М-5.

Водитель автоцистерны с аммиаком не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Идет утечка аммиака, четвертый класс опасности, крайне опасен для дыхания, — подчеркнули в Упрдоре.

Предварительно, травмы получил один человек, к месту ДТП стянуты специальные службы. Во время работ по поднятию фуры с опасным грузом движение на данном участке трассы планируют перекрыть.

Ранее в Курске столкнулись грузовик и машина скорой помощи. В результате погиб один человек, еще четверо получили серьезные травмы. Для ликвидации последствий смертельной аварии привлекалась группировка сил и средств в составе 20 человек и шести единиц техники.

До этого пассажирский поезд, который следовал из Пскова в Санкт-Петербург, столкнулся с легковой машиной в Ленинградской области. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и ДТП избежать не удалось. Водитель автомобиля скрылся с места ЧП.

Челябинская область
аварии
аммиак
утечка газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем на самом деле оказался «инопланетный корабль» 3I/ATLAS
Картина Цоя выставлена на аукцион
Чиновники США выступили против скандального переименования Пентагона
«Слабые сценарии и спекуляции»: Михалков обрушился на фильмы об СВО
Пару из России задержали за поцелуй в мечети
Россиянин избил 11-летнего ребенка
Пленный заявил о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров ВСУ
Кадыров признался, что никогда не был в одном месте в Чечне
Российских парламентариев пригласили в Вашингтон
ВСУ оказались в бедственном положении у Константиновки по одной причине
Экс-сотрудники новосибирского хлебообъединения оказались в СИЗО
Россия надеется на возвращение карт «Мир» в Таиланд
«Гномы-мутанты»: Захарова описала поддерживающих Киев лидеров ЕС
«Делал без души»: Мединский недоволен фильмом Гая Ричи
«Профукали»: Захарова уличила Европу в большом провале
Житель Белгородской области погиб при атаке ВСУ на автобус
Удар по автобусу с людьми в Горловке: как ВСУ атакуют Россию 6 сентября
«Третья история»: в Кремле назвали врагов России среди иностранных компаний
Королевская семья Британии: новости, Маркл приревновала Гарри к бывшей
В Индии рассказали, почему Моди отменил визит на сессию ООН в США
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.