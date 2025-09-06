Утечка очень опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе

Утечка очень опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе В Челябинской области перевернулась автоцистерна с аммиаком

Водитель автоцистерны с аммиаком вылетел в кювет в Катав-Ивановском округе Челябинской области, произошла утечка опасного газа, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Южный Урал». По информации ведомства, авария случилась на 1650-м километре трассы М-5.

Водитель автоцистерны с аммиаком не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Идет утечка аммиака, четвертый класс опасности, крайне опасен для дыхания, — подчеркнули в Упрдоре.

Предварительно, травмы получил один человек, к месту ДТП стянуты специальные службы. Во время работ по поднятию фуры с опасным грузом движение на данном участке трассы планируют перекрыть.

Ранее в Курске столкнулись грузовик и машина скорой помощи. В результате погиб один человек, еще четверо получили серьезные травмы. Для ликвидации последствий смертельной аварии привлекалась группировка сил и средств в составе 20 человек и шести единиц техники.

До этого пассажирский поезд, который следовал из Пскова в Санкт-Петербург, столкнулся с легковой машиной в Ленинградской области. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и ДТП избежать не удалось. Водитель автомобиля скрылся с места ЧП.