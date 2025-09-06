Кабачковые оладьи с творожным кремом! Самый вкусный рецепт-пятиминутка!

Эти оладьи — настоящее открытие для тех, кто думает, что кабачки могут быть скучными! Нежные золотистые оладушки с ароматом зиры и освежающий творожный крем с зеленью создают идеальный дуэт. Идеальное блюдо для легкого ужина или завтрака, которое поражает гармонией вкусов и текстур.

Для приготовления вам понадобится средний кабачок, 70 г муки, 1 яйцо, 0,5 ч. л. зиры, оливковое масло, соль. Для крема: 250 г творога, 70 г сметаны, 1 стебель сельдерея, по 3-4 веточки базилика и мяты, 1 зубчик чеснока (по желанию), 2 ст. л. оливкового масла.

Кабачок натрите на мелкой терке, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Тщательно отожмите жидкость. Добавьте яйцо, муку и зиру, перемешайте. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Для крема творог смешайте со сметаной. Сельдерей, базилик и мяту нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте зелень с творожной массой, добавьте оливковое масло. Дайте настояться 15 минут. Подавайте оладьи теплыми, украсив творожным кремом.

Эти оладьи хороши тем, что творожный крем подчеркивает нежность кабачков, а зира добавляет восточные нотки. Они остаются вкусными даже холодными, поэтому идеально подходят для пикника или ланч-бокса. Попробуйте добавить в крем немного цедры лимона — это придаст ему особую свежесть!

