Оладьи по-гречески из кабачков с фетой: вкуснятина за 20 минут

Оладьи по-гречески из кабачков с фетой! Вкуснятина за 20 минут! Ароматные средиземноморские оладьи с нежной фетой и свежей зеленью. Идеальный вариант для полезного завтрака или лёгкого ужина. Хрустящие снаружи и сочные внутри — настоящее удовольствие для ценителей греческой кухни!

Ингредиенты

Кабачки — 1 кг

Сыр фета — 100 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 5 ст. л.

Манная крупа — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Чёрный перец — по вкусу

Соль — 1 ч. л.

Зелёный лук — 1 пучок

Укроп — 1 пучок

Приготовление

Кабачки натираем на крупной тёрке, солим и оставляем, затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость. В глубокой миске смешиваем раскрошенную фету, яйца и мелко нарезанную зелень. Добавляем кабачки, муку, манку, разрыхлитель и перец, тщательно перемешиваем. На разогретой сковороде с маслом обжариваем оладьи по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаём горячими со сметаной или греческим йогуртом.

