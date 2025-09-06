Саммит ШОС — 2025
Оладьи по-гречески из кабачков с фетой: вкуснятина за 20 минут

Оладьи по-гречески из кабачков с фетой! Вкуснятина за 20 минут! Ароматные средиземноморские оладьи с нежной фетой и свежей зеленью. Идеальный вариант для полезного завтрака или лёгкого ужина. Хрустящие снаружи и сочные внутри — настоящее удовольствие для ценителей греческой кухни!

Ингредиенты

  • Кабачки — 1 кг
  • Сыр фета — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 5 ст. л.
  • Манная крупа — 3 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Соль — 1 ч. л.
  • Зелёный лук — 1 пучок
  • Укроп — 1 пучок

Приготовление

  1. Кабачки натираем на крупной тёрке, солим и оставляем, затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость. В глубокой миске смешиваем раскрошенную фету, яйца и мелко нарезанную зелень.
  2. Добавляем кабачки, муку, манку, разрыхлитель и перец, тщательно перемешиваем. На разогретой сковороде с маслом обжариваем оладьи по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаём горячими со сметаной или греческим йогуртом.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

кабачки
оладьи
закуски
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
