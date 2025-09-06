Оладьи по-гречески из кабачков с фетой! Вкуснятина за 20 минут! Ароматные средиземноморские оладьи с нежной фетой и свежей зеленью. Идеальный вариант для полезного завтрака или лёгкого ужина. Хрустящие снаружи и сочные внутри — настоящее удовольствие для ценителей греческой кухни!
Ингредиенты
- Кабачки — 1 кг
- Сыр фета — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 5 ст. л.
- Манная крупа — 3 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Чёрный перец — по вкусу
- Соль — 1 ч. л.
- Зелёный лук — 1 пучок
- Укроп — 1 пучок
Приготовление
- Кабачки натираем на крупной тёрке, солим и оставляем, затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость. В глубокой миске смешиваем раскрошенную фету, яйца и мелко нарезанную зелень.
- Добавляем кабачки, муку, манку, разрыхлитель и перец, тщательно перемешиваем. На разогретой сковороде с маслом обжариваем оладьи по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаём горячими со сметаной или греческим йогуртом.
