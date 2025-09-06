Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 15:34

Нормандский грушевый тарт! Самый лучший и вкусный рецепт осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изысканный французский десерт, который покоряет с первого кусочка! Нежнейшая миндальная основа, сочные груши и пряная карамель создают неповторимую гармонию вкуса.

Разотрите 100 г размягченного сливочного масла с 80 г сахара. Добавьте 1 яйцо, 150 г муки, 50 г молотого миндаля и щепотку соли. Замесите тесто, заверните в пленку и охладите 30 минут. Раскатайте пласт, выложите в форму с бортиками, сделайте проколы вилкой. Очистите 3 крупные груши, нарежьте дольками. Разложите веером на тесте. Для заливки взбейте 2 яйца с 100 г сахара, добавьте 100 мл сливок, 1 ч. л. ванильного экстракта и 1/2 ч. л. корицы. Залейте груши. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистого цвета.

Дайте полностью остыть в форме. Подавайте с шариком ванильного мороженого — хрустящая текстура и нежная начинка восхищают!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

груши
выпечка
тарт
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
