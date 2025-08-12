Творожный тарт с мандаринами! Без муки, сахара и выпечки! Этот лёгкий десерт сочетает хрустящую ореховую основу, нежный творожный слой и свежие цитрусовые нотки. Идеально для тех, кто любит вкусные и полезные сладости!
Ингредиенты для основы
- Арахис — 140 г
- Финики — 40 г (без косточек)
- Какао-порошок — 10 г
- Вода — 1 ст. л.
Для творожного слоя и украшения
- Творог 5% — 300 г
- Молоко — 100 мл
- Желатин — 10 г
- Изюм — 60 г
- Мандарин — 1 шт.
- Тёмный шоколад — 30 г
Приготовление
- Орехи обжарьте на сухой сковороде 3–4 минуты до лёгкого аромата. Измельчите в блендере с финиками и какао до крошки. Добавьте воду, перемешайте. Выложите массу в форму, утрамбуйте дно.
- Желатин растворите в тёплом молоке (не кипятите!). Творог с изюмом взбейте в блендере с молочно-желатиновой смесью до кремообразной консистенции. Вылейте на основу. Сверху разложите дольки очищенного мандарина.
- Растопите шоколад на водяной бане и полейте торт. Охлаждайте в холодильнике 4–5 часов до полного застывания.
Ранее мы готовили быстрый пирог из трех ингредиентов. Хоть к кофе, хоть к бокалу вина!