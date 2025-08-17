Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Европе заявили о планах ввести войска на Украину

«Коалиция желающих» готова ввести войска на Украину после прекращения огня

«Коалиция желающих» подтвердила готовность развернуть силы обеспечения безопасности на Украине после прекращения боевых действий, следует из заявления альянса, опубликованного на сайте правительства Великобритании. Отмечается, что союз сыграет ключевую роль через многонациональные силы, действующие на украинской территории.

В документе говорится, что участники альянса готовы обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины, а также содействовать восстановлению вооруженных сил страны. Эти меры станут частью гарантий безопасности, которые продвигают США. В заявлении также приветствуется приверженность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставлению таких гарантий.

Ранее газета The Daily Telegraph узнала, что Великобритания планирует направить военнослужащих на Украину уже в первую неделю после гипотетического прекращения огня. По данным источников, сотни инструкторов и инженеров готовы прибыть для усиления ВСУ.

Также сообщалось, что Великобритания отказалась от ранее обсуждавшегося плана развертывания крупного военного контингента на Украине. Фокус сместился на обеспечение безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, усиленную подготовку украинских военных и масштабную операцию по разминированию акватории Черного моря.

