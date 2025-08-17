В ЕС заявили, что Россия потребовала вывести украинские войска из Донбасса

В ЕС заявили, что Россия потребовала вывести украинские войска из Донбасса Посол ЕС на Украине Матернова не приняла идею о выводе ВСУ из Донбасса

Россия выдвинула условие по выводу войск Вооруженных сил Украины со всей территории Донбасса, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова. Она отметила, что Евросоюз «не допустит мира, который станет капитуляцией», и компромиссы с Москвой неприемлемы.

[Президент России Владимир] Путин представил «мирное предложение», требующее от Украины вывода войск с восточных территорий за пределы нынешней линии фронта. Такой подход неприемлем, — написала Матернова.

В пресс-службе Кремля сообщили, что после завершения визита в США Путин провел рабочее совещание, посвященное итогам переговоров с американской стороной в Анкоридже. Он проинформировал высшее руководство страны о достигнутых договоренностях и основных результатах саммита.

До этого газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп фактически поддержал план Путина о передаче России части Донбасса, находящейся под контролем Украины. Взамен, утверждают журналисты, российский лидер предложил прекратить огонь.