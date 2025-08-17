«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ

Футболисты «Краснодара» со счетом 5:1 разгромили «Сочи» в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав третью победу подряд в чемпионате России. Таким образом, с 12 очками команда отвоевала себе 2-е место в турнирной таблице. Встреча состоялась в Краснодаре.

В команде победителей мячи забили Эдуард Сперцян (49-я, 62-я минуты), Виктор Са (67), Никита Кривцов (72) и Гаэтан Перрен (90+3). У проигравших отметился Антон Зиньковский (65). На 47-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок «Сочи» Марсело.

Ранее футболисты грозненского «Ахмата» одержали уверенную победу над самарскими «Крыльями Советов» в пятом туре Российской премьер-лиги. Матч, прошедший в Грозном, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Успех «Ахмата» обеспечили два забитых мяча Эгаша Касинтуры на 5-й и 79-й минутах, а также точный пенальти от Мохамеда Конате на 51-й минуте.

