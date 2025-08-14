Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 05:01

Великобритания разработала новый план спасения Украины вместо контингента

The Times: Лондон вместо ввода контингента решил усилить небо и море Украины

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Великобритания отказалась от ранее обсуждавшегося плана развертывания крупного военного контингента на Украине, пишет The Times. Вместо «миротворцев» Лондон предложил союзникам иную стратегию поддержки.

По данным издания, британское военное руководство полностью свернуло идею отправки 30-тысячного контингента для защиты украинских городов и портов в рамках «коалиции желающих». Премьер-министр Королевства Кир Стармер выдвинул альтернативные направления для коалиционных усилий.

Фокус сместился на обеспечение безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, усиленную подготовку украинских военных и масштабную операцию по разминированию акватории Черного моря. Стармер заявил, что теперь появился «реальный» шанс заключить сделку и что европейские союзники пообещали помочь в ее реализации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими лидерами 13 августа выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности, не связанные с членством в НАТО. Он подчеркнул, что Вашингтон может обеспечить Киеву «средства сдерживания» при условии достижения договоренностей о прекращении огня с Россией.

Великобритания
Украина
миротворцы
стратегии
