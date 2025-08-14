В США выдвинули условия по гарантиям безопасности Киеву Politico: Трамп может предложить Киеву гарантии безопасности не в рамках НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими лидерами 13 августа выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности, не связанные с членством в НАТО, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники. Он подчеркнул, что Вашингтон может обеспечить Киеву «средства сдерживания» при условии достижения договоренностей о прекращении огня с Россией.

Трамп заявил, что США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания» в случае достижения договоренности о прекращении огня с Россией, но с соблюдением некоторых условий, — отмечает издание.

Как уточняет один из источников, детали предложения остаются неясными — президент США ограничился обсуждением «более широкой концепции», не конкретизируя формат возможных гарантий. Предложение Трампа может стать компромиссным вариантом в условиях затяжного конфликта, однако его реализация потребует сложных переговоров с участием всех заинтересованных сторон.

