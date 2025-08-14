Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В США выдвинули условия по гарантиям безопасности Киеву

Politico: Трамп может предложить Киеву гарантии безопасности не в рамках НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими лидерами 13 августа выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности, не связанные с членством в НАТО, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники. Он подчеркнул, что Вашингтон может обеспечить Киеву «средства сдерживания» при условии достижения договоренностей о прекращении огня с Россией.

Трамп заявил, что США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания» в случае достижения договоренности о прекращении огня с Россией, но с соблюдением некоторых условий, — отмечает издание.

Как уточняет один из источников, детали предложения остаются неясными — президент США ограничился обсуждением «более широкой концепции», не конкретизируя формат возможных гарантий. Предложение Трампа может стать компромиссным вариантом в условиях затяжного конфликта, однако его реализация потребует сложных переговоров с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее знаменитый мастер ужасов Стивен Кинг дал оценку президентству Трампа, назвав его настоящей «историей ужасов». Писатель также поделился своим видением идеального финала для этой «страшной сказки». По его мнению, самым подходящим и удачным концом стал бы импичмент 45-го президента США.

