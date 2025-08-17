Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 12:57

В России рассказали, как ракетная программа ВСУ была отброшена назад

Военкор Коц: удар ВС России отбросил назад работы по проекту Киева «Сапсан»

«Сапсан» ВСУ в представлении ИИ «Сапсан» ВСУ в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полученная разведкой информация по украинскому проекту «Сапсан» была успешно использована, ввиду чего ракетная программа Киева была отброшена назад, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он напомнил, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли удар по месту хранения украинских оперативно-тактических ракет и их комплектующих.

Судя по всему, данные, добытые нашей разведкой по проекту «Сапсан», пошли в дело. Ракеты с дальностью до 750 километров позволили бы ВСУ из Харькова добивать до Москвы. Такую возможность противнику давать нельзя. А значит необходимо последовательно выносить его ракетную программу, — написал Коц.

Ранее ВС РФ нанесли удар по складам, где хранились украинские оперативно-тактические ракеты «Сапсан» и их комплектующие. Атаки выполнялись с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо этого, под обстрел попали склады боеприпасов и БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

сапсан
ракеты
ВСУ
Украина
ВС РФ
Александр Коц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван еще один участник переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Насмерть отравившихся газом рабочих достали со дна канализационного колодца
В Британии назвали вероятность гражданской войны в Европе
В российском регионе решили создать майнинг-фермы около угольных разрезов
В России рассказали, как ракетная программа ВСУ была отброшена назад
Экономист раскрыл, почему в России падает спрос на курьеров
Эксперты составили топ самых дешевых китайских автомобилей в России
Раскрыто, кто поедет поддерживать Зеленского на переговорах с Трампом
Стало известно, с какой проблемой может столкнуться российская экономика
«Умные» дроны России заставили Зеленского пойти в атаку
Трамп поддержал полный контроль России над всем Донбассом
Многодетная мать сбежала из дома и попросила не искать ее
Бари Алибасов «ускользнул» от врачей и рванул на рыбалку
Женщина через суд добивается от Басты компенсации морального вреда
Трамп оказался на грани срыва после переговоров с Путиным
На Западе предрекли Украине потерю территорий и суверенитета
ВС России уничтожили места хранения украинских «Сапсанов»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
«Ошиблась адресом»: Коц ответил жене Трампа на ее «письмо о детях» Путину
Дрон ВС России пощадил украинских солдат из-за одной надписи
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.