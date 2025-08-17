В России рассказали, как ракетная программа ВСУ была отброшена назад

Полученная разведкой информация по украинскому проекту «Сапсан» была успешно использована, ввиду чего ракетная программа Киева была отброшена назад, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он напомнил, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли удар по месту хранения украинских оперативно-тактических ракет и их комплектующих.

Судя по всему, данные, добытые нашей разведкой по проекту «Сапсан», пошли в дело. Ракеты с дальностью до 750 километров позволили бы ВСУ из Харькова добивать до Москвы. Такую возможность противнику давать нельзя. А значит необходимо последовательно выносить его ракетную программу, — написал Коц.

Ранее ВС РФ нанесли удар по складам, где хранились украинские оперативно-тактические ракеты «Сапсан» и их комплектующие. Атаки выполнялись с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо этого, под обстрел попали склады боеприпасов и БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.