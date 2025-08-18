Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:11

«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон

Депутат Журавлев: ВСУ держатся за Херсон, чтобы сказать об этом Трампу

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины в ближайшее время не выйдут из контролируемого ими Херсона, таким мнением с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Он объяснил это тем, что уход противника из города был бы на руку российской переговорной группе. Журавлев убежден, что ВСУ будут изо всех сил держаться за Херсон, чтобы было что сказать президенту США Дональду Трампу.

Из Херсона они в ближайшее время точно не уйдут — это было бы на руку российской переговорной группе — будут держаться изо всех сил за каждый подъезд, за каждый куст, чтобы можно было сказать Трампу, что они все еще этот город контролируют, — сказал депутат.

Он добавил, что сегодня Украине как никогда важно показать, что она еще способна сопротивляться. По словам Журавлева, Киев стремится «застолбить за собой» как можно больше территорий. В частности, украинские войска пытаются занять населенные пункты близ Сум.

Ранее Трамп заявил о твердом намерении добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов.

