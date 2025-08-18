Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин

Имам Батыров из Ингушетии осудил обслуживающих женщин официантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Имам Ибрагим Батыров из Ингушетии резко осудил официантов-мужчин, обслуживающих женщин, сообщает Telegram-канал Gor Mash. Он обратил внимание, что в последнее время парни все чаще устраиваются на такую работу. Батыров убежден, что это грязно и ненормально.

Сейчас в ресторанах официантами начали работать парни. Они подходят, записывают заказ, обслуживают. Ладно, если бы все посетители были мужчины, но там и женщины. И кто обслуживает ингушских женщин? Ингушские мужчины! Это ненормально. Это грязно, — убежден имам.

Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман России признал допустимым использование ботокса в медицинской косметологии для приверженцев ислама. Разрешение действует строго при наличии медицинских показаний и врачебного заключения.

До этого в Москве официанта ресторана уволили за принесенное мусульманам сало. Его мать пояснила, что у молодого человека не было злого умысла. Бесплатное угощение выносят неопределившимся с заказом блюд гостям заведения.

