Совет улемов разрешил мусульманам России использовать ботокс

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России признал допустимым использование ботокса в медицинской косметологии для приверженцев ислама, передает ТАСС со ссылкой на зампредседателя организации Ильдара Аляутдинова. Разрешение действует строго при наличии медицинских показаний и врачебного заключения.

Богословское решение было принято после консультаций с врачами-косметологами, биологами и фармакологами. Совет улемов подчеркнул, что исходит из фундаментального исламского принципа запрета на причинение вреда здоровью.

Он также оставил за собой право пересмотреть решение, если появятся новые научные данные о воздействии ботулотоксина. Запрет в первую очередь касается использования запрещенных компонентов, таких как альбумин человеческого происхождения,

Опираясь на фундаментальные принципы исламского права, запрещающие причинение вреда здоровью, Совет улемов пришел к выводу, что применение ботолуксина (ботокса) разрешено только при наличии медицинских показаний и заключения врача-косметолога, — сказал агентству Ильдар Аляутдинов.

Ранее сообщалось, что среди российских женщин распространяется тренд на услуги по удалению косметических имплантов. Особенно высоким спросом пользуются процедуры по выведению филлеров из губ и удалению грудных имплантов. При этом россиянки обращаются к косметологам не по медицинским показаниям, а из-за эстетических соображений.