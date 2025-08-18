Трамп перед встречей с Зеленским написал пост о «победе» и «войнах»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств заявил, что «играть» нужно только «на победу». У себя на странице в соцсети Truth Social он написал, что в ином случае не стоит вступать в «игру» вообще.

Я завершил шесть войн всего за шесть месяцев. <…> Играйте на победу или не играйте вообще, — написал Трамп.

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский планирует появиться на переговорах с Дональдом Трампом в Вашингтоне в черном пиджаке без галстука. Источники подчеркивают, что украинский президент выберет деловой стиль одежды, хотя и в более свободном варианте. В окружении американского лидера прокомментировали этот выбор с иронией, отметив, что полноценный костюм мог бы символизировать готовность к компромиссам.

Испанские журналисты обращали внимание на сложную ситуацию, в которой оказался украинский лидер перед переговорами. Аналитики предполагают, что от Зеленского могут потребовать политических уступок, которые окажутся для него неприемлемыми.

Депутат Госдумы Алексей Чепа и вовсе допустил, что предстоящая встреча может стать последней для украинского президента на этом посту. По мнению российского парламентария, такое развитие событий возможно в том случае, если Зеленский проявит неконструктивную позицию во время переговоров.