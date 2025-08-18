Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Гидролог назвал виновных в исчезновении волжских щук

Гидролог Беднарук обвинил браконьеров в исчезновении волжских щук

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чтобы увеличить популяцию рыб в Волге, необходимо разобраться с браконьерами, рассказал НСН гидролог Сергей Беднарук, комментируя падение популяции щуки, достигшей катастрофически низкого уровня. По его словам, нужна работа контролирующих органов, но сейчас все сводится к освоению бюджетных средств.

Если посмотреть исторические статистические данные, то число пойманных рыб в последние два десятилетия существенно превышало разрешенные лимиты. Нужно разбираться с браконьерством, а также с серыми схемами поставок, когда под видом импортной рыбы из Казахстана продают волжскую, — заявил он.

Ранее Приморский краевой суд оставил в силе приговор жителю Владивостока, обязавшему его выплатить 75 млн рублей за контрабанду трепанга. Мужчина пытался вывезти через пункт пропуска Краскино более тонны сушеного морепродукта, известного как морской огурец или морской женьшень. Он приобрел товар у браконьеров и предъявил таможенникам поддельные документы, но был разоблачен.

