Гидролог назвал виновных в исчезновении волжских щук

Чтобы увеличить популяцию рыб в Волге, необходимо разобраться с браконьерами, рассказал НСН гидролог Сергей Беднарук, комментируя падение популяции щуки, достигшей катастрофически низкого уровня. По его словам, нужна работа контролирующих органов, но сейчас все сводится к освоению бюджетных средств.

Если посмотреть исторические статистические данные, то число пойманных рыб в последние два десятилетия существенно превышало разрешенные лимиты. Нужно разбираться с браконьерством, а также с серыми схемами поставок, когда под видом импортной рыбы из Казахстана продают волжскую, — заявил он.

