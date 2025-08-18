Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Турэксперт объяснил, станут ли авиабилеты дешевле в сентябре

Турэксперт Мкртчян: авиабилеты курортных направлений могут подешеветь в сентябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиабилеты по курортным направлениям в сентябре могут подешеветь, рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, это может произойти из-за снижения спроса. Он отметил, что при этом возможность слетать в некоторые крупные российские города может стать дороже.

Возможно, в сентябре подешевеют авиаперевозки на курортные направления — Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Калининград. Цены по ним могут просесть. Но где-то в то же время массового снижения цен не будет, например, на тот же Санкт-Петербург или Москву, — заявил Мкртчян.

По его словам, в сентябре стоит ожидать снижения цен на железнодорожные билеты по южному направлению. Он отметил, что связано это с тем, что летом на них нагрузка больше, чем в сентябре.

Там все просто: динамическая система ценообразования мало зависит от спроса и предложения. Потому цены снизятся в среднем на 15%, — отметил он.

Ранее сообщалось, что отдых в России на двоих с учетом дороги может стоить дешевле, чем заграничный. Например, путевка в Абхазию обойдется в 35 тысяч рублей, в Египет — 65. За отдых того же уровня в Сочи придется заплатить 70 тысяч без учета транспорта.

