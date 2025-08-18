Расчеты ударных дронов Южной группировки ВС России поразили пикап ВСУ и роботизированную платформу около Константиновки в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки. Там же ранее были уничтожены два грузовика противника.

В ходе аэроразведки в районе населенного пункта Константиновка была обнаружена и оперативно уничтожена попаданием ударного БПЛА роботизированная платформа противника, — отметили в пресс-центре группировки.

Военные отметили, что после уничтожения грузовиков противник предпринял попытку использования места для стоянки автомобильного транспорта. Пикап ВСУ обнаружили и оперативно уничтожили с помощью БПЛА.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России наступают широким фронтом в районе Родинского и Белицкого. Он также отметил, что российским бойцам удалось улучшить позиции под Константиновкой. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Также Пушилин заявил о росте числа военнопленных ВСУ на Константиновском направлении. По его словам, в плен чаще всего сдаются в районе Клебан-Быкского водохранилища. Глава ДНР сообщил, что после перехода Яблоновки под контроль армии России подразделения ВС РФ улучшили позиции на данном участке.