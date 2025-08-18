Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 10:34

Пушилин раскрыл ситуацию на фронте в районе Родинского и Белицкого

Пушилин: ВС России широко наступают в районе Родинского и Белицкого

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы России наступают широким фронтом в районе Родинского и Белицкого, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что российским бойцам удалось улучшить позиции под Константиновкой. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Есть определенные успехи в районе Родинского и Белицкого — и достаточно широким фронтом. <…> Константиновское направление: здесь также улучшены позиции после освобождения Щербиновки, — подчеркнул Пушилин.

Ранее глава ДНР рассказал, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» к 17 августа, за семь дней, нейтрализовала 802 атаки со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные продолжают практиковать массированные ночные обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с использованием дронов «Лютый».

Также Пушилин заявил о росте числа военнопленных ВСУ на Константиновском направлении. По его словам, в плен чаще всего сдаются в районе Клебан-Быкского водохранилища. Глава ДНР сообщил, что после перехода Яблоновки под контроль армии России подразделения ВС РФ улучшили позиции на данном участке.

