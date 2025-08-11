Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 11:00

В ДНР участились случаи сдачи в плен украинских солдат

Пушилин заявил о росте числа военнопленных ВСУ на Константиновском направлении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все больше военнослужащих Вооруженных сил Украины сдаются в плен в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на Константиновском направлении Донецкой Народной Республики, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, после перехода Яблоновки под контроль армии России подразделения ВС РФ улучшили позиции на данном участке. Пушилин отметил, что там наблюдаются все предпосылки для продвижения в сторону Константиновки.

Также мы фиксируем поступающую информацию о увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населенных пунктов, — сказал глава республики.

Ранее Пушилин сообщал, что после перехода Часова Яра в Донецкой Народной Республике под контроль российской армии подразделения начали активно продвигаться к селу Майское. По его словам, теперь все внимание военнослужащих сосредоточено вокруг данного населенного пункта.

ДНР
Денис Пушилин
ВС РФ
СВО
ВСУ
пленные
