Пойманная на Сахалине агрессивная акула попала на видео В Сети появилось видео агрессивной акулы, которую рыбаки поймали на Сахалине

В Сети появилось видео с агрессивной акулой, пойманной рыбаками на Сахалине. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Amur Mash, хищница лежит на берегу с привязанной к хвосту веревкой. Любители рыбалки при этом находились совсем рядом.

По данным канала, акул к берегам острова притягивает необычайно теплая в этом году вода. Хищники начали отбирать у рыбаков улов, тем самым все чаще попадая к ним в сети.

Ранее дайвер-инструктор кандидат биологических наук Михаил Сафонов предупредил желающих провести отпуск во Владивостоке туристов, что в Японском море встречаются опасные для человека акулы. По его словам, они заплывают туда из более южных регионов. Ннаибольшую опасность для людей представляет акула-мако.

До этого стало известно, что у побережья острова Русский рыбаки столкнулись с акулой, которая проявила интерес к их лодке и даже попыталась ее укусить. Инцидент произошел в Уссурийском заливе недалеко от Владивостока. Хищница начала кружить вокруг рыбацкого судна, из-за чего мужчины поспешили поднять садок с уловом.