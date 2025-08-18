Самая изысканная заготовка: готовим вяленые помидоры в домашних условиях

Потрясающая заготовка с насыщенным вкусом! Это мы о вяленых помидорах. Приготовить их — дело плевое. Какие ингредиенты понадобятся — в материале NEWS.ru.

На двухлитровую банку: помидоры сливовидные — 1,5 кг, чеснок молодой — 5 зубчиков, морская соль крупного помола — 2 ч. л., сахар тростниковый — 1 ч. л., смесь прованских трав — 1 ст. л., масло оливковое — 400 мл.

По этому рецепту вяленых помидоров готовятся они так: отобранные целые томаты разрезаем вдоль на половинки. Частично удаляем семена ложкой, выкладываем плоды на решетку срезом вверх, посыпаем смесью соли, сахара и трав.

Вяленые помидоры в домашних условиях нужно оставить на 1 час для выделения сока. Потом сушим их в духовке при 90°C 5–6 часов или используем электросушилку (8 часов при 70°C). Томаты должны уменьшиться в 2 раза, тогда блюдо считается готовым.

В простерилизованные банки нужно уложить томаты слоями с пластинками чеснока, залить подогретым до 80°C маслом. Пастеризовать 15 минут в кипящей воде, герметично укупорить. Хранить вяленые томаты в темном месте при +4–12°C. Чтобы усилить аромат, можно добавить в масло веточку розмарина и щепотку перца чили перед заливкой.

