Диетолог рассказала, какие продукты лучше есть после 50 лет

Людям после 50 лет нужно добавлять в рацион морепродукты, морскую рыбу, хлеб со злаками, а также макароны твердых сортов, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Такое питание, по ее словам, замедлит процесс старения.
Нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла. Из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги, — предупредила Соломатина.
Во избежание проблем со здоровьем она также посоветовала есть кисломолочные продукты, крупы и овсянку. Вдобавок к этому важно умеренно употреблять свежие фрукты, овощи, а также травы, например, базилик, петрушку или щавель, перечислила врач.
Ранее диетолог Эльвира Фесенко заявила, что избыток соли в организме нарушает питание клеток головного мозга, повышает давление и увеличивает риск сосудистой деменции. По ее словам, мозг — это очень энергозависимый орган, которому нужны много кислорода и постоянный приток крови, а соль этому мешает.