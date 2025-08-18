Диетолог рассказала, какие продукты лучше есть после 50 лет

Диетолог рассказала, какие продукты лучше есть после 50 лет Диетолог Соломатина посоветовала после 50 лет есть морепродукты

Людям после 50 лет нужно добавлять в рацион морепродукты, морскую рыбу, хлеб со злаками, а также макароны твердых сортов, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Такое питание, по ее словам, замедлит процесс старения.

Нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла. Из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги, — предупредила Соломатина.

Во избежание проблем со здоровьем она также посоветовала есть кисломолочные продукты, крупы и овсянку. Вдобавок к этому важно умеренно употреблять свежие фрукты, овощи, а также травы, например, базилик, петрушку или щавель, перечислила врач.

Ранее диетолог Эльвира Фесенко заявила, что избыток соли в организме нарушает питание клеток головного мозга, повышает давление и увеличивает риск сосудистой деменции. По ее словам, мозг — это очень энергозависимый орган, которому нужны много кислорода и постоянный приток крови, а соль этому мешает.