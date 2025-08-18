Съедите в одного: рецепт вафель из кабачков — будет сильный хруст

Ломаете голову по поводу того, что приготовить на завтрак? У NEWS.ru есть классная идея! Если вы счастливый обладатель вафельницы, то покупайте кабачки и вперед!

Необходимые продукты: 400 г молодых кабачков (с кожурой), 2 куриных яйца, 5 ст. л. пшеничной муки (с горкой), 50 г твердого сыра, 1/2 ч. л. соды, пучок свежей зелени и специи по вкусу.

Рецепт вафель из кабачков такой: овощи измельчите на терке, слегка посолите и оставьте на 5 минут. Тщательно отожмите жидкость. В глубокой миске соедините овощную массу с взбитыми яйцами, тертым сыром и рубленой зеленью.

Далее для приготовления вафель из кабачков всыпьте в массу просеянную муку с содой, аккуратно перемешайте до однородности. Далее разогреваем вафельницу, смазанную маслом, и распределяем тесто столовой ложкой.

Закрывайте крышку и готовьте вафли из кабачков 5–7 минут до образования румяной корочки. Подавайте со сметаной или с любым другим любимым соусом!

