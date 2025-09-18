Празднование Дня города в Москве
Рецепт от бабушки-кулинара! Бефстроганов с белыми грибами! Вкусно с картофельным пюре и ржаным хлебом

Бефстроганов с белыми грибами — это изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежность мяса и насыщенный аромат лесных грибов. Традиционный русский рецепт приобретает новые нотки благодаря добавлению белых грибов, которые придают блюду глубину и благородство. Это идеальный вариант для праздничного ужина или особого случая, когда хочется порадовать близких чем-то действительно особенным. Готовится бефстроганов просто, а результат впечатляет даже искушенных гурманов.

Вам понадобится: 500 г говяжьей вырезки, 200 г свежих или 30 г сушеных белых грибов, 1 луковица, 200 г сметаны, 2 ст. л. томатной пасты, 1 стакан бульона, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, соль, перец. Мясо нарежьте тонкими брусочками, обжарьте на сильном огне до корочки. Отдельно обжарьте лук и грибы. Смешайте мясо с грибами и луком, добавьте муку, перемешайте. Влейте бульон, добавьте томатную пасту и тушите 15 минут. Добавьте сметану, потушите еще 10 минут. Посолите, поперчите. Подавайте с картофельным пюре или гречневой кашей.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

