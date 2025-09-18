Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 09:35

Вкуснее пиццы и хачапури! Нежные кулиги с грибами — завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кулиги с грибами — это традиционное пермское блюдо, которое поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Нежные открытые пирожки на сметанном тесте с ароматной грибной начинкой и яично-сметанной заливкой станут настоящим открытием для любителей русской кухни. Это блюдо идеально подходит для семейного обеда или уютных посиделок с друзьями, даря тепло и уют домашней кухни.

Вам понадобится: для теста — 200 г воды, 5 яиц, 320 г сметаны, 40 г соли, 750 г муки; для начинки — 1300 г свежих грибов, 150 г лука, 2 яйца, соль, перец; для заливки — 90 г сметаны, 40 г яйца; растительное масло для смазывания. Замесите тесто из воды, яиц, сметаны, соли и муки. Дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки обжарьте грибы с луком до готовности, добавьте вареные рубленые яйца, посолите и поперчите. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, сформируйте бортики. Разложите начинку, сверху полейте смесью сметаны и яйца. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кулинария
грибы
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.