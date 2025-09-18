Вкуснее пиццы и хачапури! Нежные кулиги с грибами — завтрак за 15 минут

Кулиги с грибами — это традиционное пермское блюдо, которое поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Нежные открытые пирожки на сметанном тесте с ароматной грибной начинкой и яично-сметанной заливкой станут настоящим открытием для любителей русской кухни. Это блюдо идеально подходит для семейного обеда или уютных посиделок с друзьями, даря тепло и уют домашней кухни.

Вам понадобится: для теста — 200 г воды, 5 яиц, 320 г сметаны, 40 г соли, 750 г муки; для начинки — 1300 г свежих грибов, 150 г лука, 2 яйца, соль, перец; для заливки — 90 г сметаны, 40 г яйца; растительное масло для смазывания. Замесите тесто из воды, яиц, сметаны, соли и муки. Дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки обжарьте грибы с луком до готовности, добавьте вареные рубленые яйца, посолите и поперчите. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, сформируйте бортики. Разложите начинку, сверху полейте смесью сметаны и яйца. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.

