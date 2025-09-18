Эту закуску уплетают без ничего! Битые баклажаны с сыром и помидорами — вкуснотища!

Битые баклажаны с сыром и помидорами — это блюдо, которое заставит вас влюбиться в овощи с новой силой! Нежная текстура отбитых баклажанов, сочная начинка из двух видов сыра и ароматных летних овощей создают настоящую симфонию вкуса. Эта закуска выглядит настолько эффектно, что не стыдно подать к праздничному столу, но при этом готовится на удивление просто. Идеально подходит как горячее блюдо или сытная закуска к летнему ужину.

Вам понадобится: 3–5 баклажанов, 150 г феты, 150 г сулугуни, 3 помидора, 1/2 красной луковицы, 1 сладкий перец, 2 зубчика чеснока, 4 веточки петрушки, 2 ст. л. оливкового масла, перец по вкусу. Баклажаны разрежьте вдоль, но не до конца. Отбейте скалкой каждую половинку. Посолите, оставьте на 15 минут, промокните сок. Для начинки: помидоры, перец и лук мелко нарежьте, смешайте с измельченной зеленью, чесноком и раскрошенной фетой. Начините баклажаны, сверху посыпьте тертым сулугуни. Сбрызните оливковым маслом, поперчите. Запекайте 25–30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте сразу, украсив зеленью.

