18 августа 2025 в 12:15

Кровавая расправа: готовим домашний томатный сок на зиму

В народе говорят, что если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. В кулинарии это точно актуально! Готовим вместе с NEWS.ru самый вкусный томатный сок на зиму.

Ингредиенты на 3 литра: спелые помидоры — 5 кг, каменная соль — 1,5 ст. л., тростниковый сахар — 2 ст. л., душистый перец — 5 горошин, лаврушка — 2 листа.

Как готовим домашний томатный сок: самые мясистые цельные томаты хорошо промываем под проточной водой. Убираем плодоножки и разрезаем на дольки.

Далее пропускаем помидоры через шнековую соковыжималку. Еще вариант: измельчить их блендером, а потом протереть через сито. Перелить массу в кастрюлю с толстым дном, довести домашний томатный сок до первых пузырьков на среднем огне.

Уменьшить нагрев (не забывайте снимать пену шумовкой!). Проварить 25 минут на слабом огне, добавить специи за 5 минут до готовности. Разливаем домашний томатный сок на зиму в стерилизованные банки, герметично укупориваем прокипяченными крышками. Перевернуть на крышки и утеплить на 24 часа.

Ранее мы рассказывали, как приготовить огурцы на зиму с лимоном и имбирем.

Алина Ясинская
А. Ясинская
