Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:01

Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ

Спонсор ХК «Киекко-Вантаа» отказался от сотрудничества из-за Пулккинена

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финская компания Pihlajalinna прекратила финансирование хоккейного клуба «Киекко-Вантаа» после того, как в его составе появился бывший игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Тему Пулккинен, передает издание Italehti. Представитель фирмы пояснил, что решение команды противоречит ценностям фирмы.

В то же время председатель правления клуба Ансси Аура отметил, что в «Киекко-Вантаа» ожидали подобных шагов со стороны некоторых партнеров, говорится в сообщении. По его словам, на деятельность команды это не повлияет, а остальные спонсоры пока не намерены прекращать сотрудничество.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был внесен в Книгу рекордов России. Его отметили как самого результативного хоккеиста в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзошедшего достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Кроме того, в НХЛ представили список сильнейших игроков, начавших карьеру после 1 января 2000 года. В символическую сборную вошли сразу четыре российских форварда.

Финляндия
хоккей
КХЛ
игроки
спонсоры
финансирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
На Украине пожаловались на сокращение срока жизни «Бабы-Яги»
Губерниев посоветовал Карпину послушать футбольных экспертов «Матч ТВ»
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.