Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ

Финская компания Pihlajalinna прекратила финансирование хоккейного клуба «Киекко-Вантаа» после того, как в его составе появился бывший игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Тему Пулккинен, передает издание Italehti. Представитель фирмы пояснил, что решение команды противоречит ценностям фирмы.

В то же время председатель правления клуба Ансси Аура отметил, что в «Киекко-Вантаа» ожидали подобных шагов со стороны некоторых партнеров, говорится в сообщении. По его словам, на деятельность команды это не повлияет, а остальные спонсоры пока не намерены прекращать сотрудничество.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был внесен в Книгу рекордов России. Его отметили как самого результативного хоккеиста в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзошедшего достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Кроме того, в НХЛ представили список сильнейших игроков, начавших карьеру после 1 января 2000 года. В символическую сборную вошли сразу четыре российских форварда.