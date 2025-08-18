Откройте «Анкл Бенс»: неожиданно вкусные кабачки на зиму!

Молодые кабачки (примерно 2 кг) тщательно моем, удаляем плодоножки. Если семена крупные, вычищаем ложкой. Нарезаем кабачки небольшими кубиками или тонкими полукольцами. Три крупные моркови трем на средней терке. Две большие луковицы и два болгарских перца (лучше красный и желтый) режем мелким кубиком. Пять зубчиков чеснока пропускаем через пресс. Разогреваем в большом казане или толстостенной кастрюле 150 мл рафинированного подсолнечного масла. Сначала обжариваем лук до прозрачности, затем добавляем морковь и болгарский перец, пассеруем вместе 7–8 минут. Всыпаем подготовленные кабачки, перемешиваем. Тушим на среднем огне под крышкой 25 минут, периодически помешивая, пока кабачки не станут мягкими. Добавляем 150 г томатной пасты хорошего качества, чеснок, 100 г сахарного песка, 1 ст. л. соли (без горки), 1 ч. л. молотой паприки и щепотку черного перца. Тщательно перемешиваем, тушим без крышки 15 минут, позволяя лишней жидкости испариться. Вливаем 70 мл столового уксуса 9%, прогреваем еще 3 минуты, интенсивно перемешивая. Горячий салат немедленно раскладываем по стерилизованным банкам (0,5 л), заполняя до плечиков. Накрываем стерильными крышками. Стерилизуем в кипящей воде 15 минут для банок 0,5 л. Герметично укупориваем, переворачиваем вверх дном, укутываем одеялом до полного остывания. Храним в прохладном месте. Подавайте охлажденным, присыпав свежей зеленью, с черным хлебом.

