Секреты идеальной закваски: топ-7 рецептов квашеных помидоров на зиму

Квашеные помидоры — это тренд, проверенный временем. В отличие от консервации с уксусом, натуральное брожение раскрывает уникальный вкус томатов, обогащает их полезными бактериями и создает тот самый неповторимый вкус, который так ценится гурманами. Мы собрали для вас лучшие рецепты, готовьте с удовольствием и наслаждайтесь круглый год!

Почему стоит попробовать квашеные помидоры?

Почему стоит попробовать квашеные помидоры?

Для получения качественных квашеных помидоров важно выбирать плотные, слегка недозревшие плоды, которые хорошо сохранят форму и не размягчатся. Перед приготовлением необходимо тщательно вымыть всю используемую тару и сами продукты. На дно банки укладываются лист хрена, укроп, несколько зубчиков чеснока и душистый перец. После этого аккуратно, чтобы не повредить кожицу, размещают помидоры.

Рассол рекомендуется готовить на чистой (идеально — родниковой или фильтрованной) воде. Соль следует использовать обычную, без добавления йода, так как он может нарушить естественное брожение. Помидоры заливаются теплым рассолом, не доходя до верха банки, и накрываются дышащим материалом — марлей или чистой бумагой. В первые несколько дней может появляться пена, что является нормальным этапом процесса. Примерно через неделю помидоры приобретут яркий кисло-соленый вкус. Готовый продукт хранят в прохладном месте, например в погребе или холодильнике.

Идеальные квашеные помидоры с яблоками

Ключом к неповторимому вкусу этой закуски является идеальный союз отборных продуктов: плотных томатов, яблок с выраженным кисло-сладким вкусом, ароматных зонтиков укропа, душистого чеснока, пикантных листьев черной смородины и перца горошком. Рассол готовится на основе воды с добавлением каменной соли и сахара.

Проверенная временем технология приготовления начинается с подготовки основных компонентов: помидоры и яблоки тщательно моют и обсушивают. Яблоки, освобожденные от сердцевины, нарезают дольками. В стерильную тару слоями укладывают пряности, томаты и яблочные дольки. Все заливается холодным рассолом, после чего емкость, накрытая марлей, остается в тепле для запуска брожения, а затем перемещается в холод для дозревания.

Квашеные помидоры на зиму: простые и лучшие рецепты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему в квашеные помидоры добавляют мяту?

Для приготовления ароматных квашеных томатов понадобятся упругие помидоры, свежий фиолетовый базилик, несколько веточек мяты, чеснок и зонтики укропа. Рассол готовится на основе фильтрованной воды с добавлением каменной соли и сахара.

Вымытые и просушенные помидоры укладывают в стерильную банку, переслаивая пряными травами и нарезанным чесноком. Заливают полностью остывшим рассолом, после чего устанавливают сверху гнет. Брожение происходит при комнатной температуре несколько дней, после чего заготовку перемещают в прохладное место для дальнейшего хранения.

Помидоры, приготовленные таким способом, приобретают насыщенный вкус и пикантный аромат и будут готовы через несколько недель.

С клюквой и сливами: рецепт квашеных помидоров на зиму

Отправной точкой для этих квашеных помидоров станет союз спелых томатов, терпкой клюквы и мягкой сливы. Основной вкус дополнят острый перец чили, ароматные дольки чеснока, а также букет пряностей: зонтики укропа, ветви сельдерея и душистые листья черной смородины.

На дно подготовленной тары первыми отправляются ягоды клюквы, чеснок и часть пряных трав. Далее плотными слоями чередуются помидоры и половинки слив, каждый из которых перекладывается оставшейся зеленью. Для заливки готовится рассол на основе воды с добавлением соли, сахара, лаврового листа и горошин перца. Важно, чтобы вода была предварительно вскипяченной и полностью остывшей. Этим маринадом полностью покрывают овощи в банке.

Процесс квашения проходит при обычной комнатной температуре в течение нескольких дней, после чего закуска будет готова к употреблению или дальнейшему хранению.

Идеальные квашеные помидоры Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеные помидоры на зиму с чесноком по-грузински

Для приготовления ароматных квашеных помидоров на зиму потребуются томаты сорта «дамские пальчики», несколько головок ярового чеснока, а также свежая кинза, укроп, сельдерей, листья хрена и вишни и стручок острого перчика.

Чеснок следует очистить и пропустить через пресс, а зелень мелко порубить. Эти компоненты нужно соединить в единую душистую массу. Каждый помидор необходимо надрезать крестообразно со стороны плодоножки, не доходя до основания. Образовавшиеся кармашки аккуратно заполняются приготовленной чесночно-зеленой пастой.

На дно подготовленной тары укладываются листья хрена и вишни. Затем помидоры плотно устанавливаются вертикально. Сверху равномерно распределяются остатки пасты и добавляется острый перчик.

Заливать овощи нужно рассолом, приготовленным из воды, соли и сахара. Далее будущая закуска выдерживается несколько дней при комнатной температуре под марлевой салфеткой. По окончании процесса брожения емкость укупоривается и переносится в прохладное погребное помещение для длительного хранения.

Квашеные помидоры на зиму с медово-горчичным рассолом

Для приготовления ароматных квашеных помидоров по этому рецепту потребуются плотные томаты среднего размера, идеально подойдут сорта «сливка» или «дамские пальчики». Рассол готовится на основе чистой воды с добавлением каменной соли без йода, натурального меда и сухой горчицы. Неотъемлемой частью вкуса являются чеснок, черный перец горошком, свежие вишневые листья и зонтик укропа.

Начинается процесс с тщательной подготовки трехлитровой банки: ее моют с содой и стерилизуют. На дно чистой тары помещают часть специй, включая вишневые листья, укроп, перец и разрезанный пополам очищенный чеснок. Помидоры, предварительно вымытые и освобожденные от плодоножек, плотно укладывают поверх пряностей, стараясь сохранить их целостность. Оставшиеся специи распределяют поверх помидоров.

Рецепт квашеных помидоров на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринад готовят путем кипячения воды с последующим добавлением соли и меда, которые необходимо полностью растворить. После снятия с огня в жидкость всыпают горчичный порошок, активно размешивая венчиком для предотвращения образования комочков. Остывшим до комнатной температуры рассолом заливают помидоры. Банку накрывают марлей или специальной крышкой с отверстиями для газообмена и оставляют в тепле для начала брожения. Спустя несколько дней, после снятия возможной пены, емкость закрывают обычной крышкой и перемещают в прохладное темное место для дальнейшего квашения. Помидоры достигнут оптимальных вкусовых качеств через несколько недель выдержки.

Квашеные помидоры черри в собственном соку с укропом

Для создания этих ароматных соленых черри потребуются свежие упругие помидорки, зонтик свежего укропа или несколько нежных веточек, чеснок, горошины душистого перца и по желанию для пикантности — один небольшой стручок острого перчика. Основой для рассола послужит томатный сок, полученный из перезрелых помидоров, с добавлением соли. Он готовится следующим образом: перезрелые помидоры промываются, с них удаляются поврежденные участки, после чего мякоть измельчается блендером и протирается через сито для получения однородной жидкости без семян и кожицы. В готовый сок добавляется соль и тщательно перемешивается до ее полного растворения.

Черри моются и обсушиваются, после чего в чистую банку нужно положить укроп, листья смородины, очищенный чеснок и перец. Помидоры плотно укладываются поверх пряностей и заливаются приготовленным рассолом комнатной температуры. Чтобы все плоды были полностью погружены в жидкость, сверху устанавливается гнет. Банка оставляется при комнатной температуре на несколько дней, накрытая марлей, для брожения, в процессе которого необходимо удалять пену. После завершения активного брожения банка закрывается крышкой и перемещается в холодное место для дальнейшего хранения. Черри будут готовы через две недели и прекрасно сохранят свой вкус в течение нескольких месяцев.

