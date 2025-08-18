Путин сообщил лидеру одной страны об итогах переговоров с Трампом

Путин сообщил лидеру одной страны об итогах переговоров с Трампом Путин сообщил Рахмону о результатах переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поделился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном итогами переговоров с главой США Дональдом Трампом, сообщили Telegram-канале Кремля. Встреча глав двух государств прошла 15 августа на Аляске.

Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах, — гласит сообщение пресс-службы Кремля.

Президент Таджикистана приветствовал шаги, направленные на урегулирование украинского кризиса. Также вместе с Путиным они обсудили предстоящую поездку российского лидера в Душанбе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал главный итог саммита на Аляске — стороны положили конец разговорам о третьей мировой войне. По его словам, для многих политиков и экспертов встреча была сопряжена с «шоком, истерией и непониманием», с кем дальше устанавливать дружественные контакты.