«Будут ползать тараканы»: Лукашенко высказался о туризме в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил повысить качество туристического сервиса в стране, подчеркнув, что низкий уровень обслуживания отпугнет иностранцев, передает БелТА. Тему регулирования туристической отрасли глава государства обсудил на совещании с правительством. По его словам, для привлечения туристов необходимо улучшать уровень предоставляемых услуг и развивать инфраструктуру.

Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают, — сказал Лукашенко.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) снизила прогноз по росту турпотока в Санкт-Петербург. Как отметил вице-президент организации Сергей Ромашкин, вместо ожидаемых 10% прироста теперь речь идет лишь о 4–5%. Причинами стали замедление экономики, подорожание внутреннего туризма и трудности в авиасообщении.

Кроме того, глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что Турция в 2025 году вышла на ценовой предел в сфере туризма. По ее словам, дальнейшее удорожание может привести к резкому падению турпотока в страну.