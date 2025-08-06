Туристы стали реже ездить в один из популярнейших городов России РБК: в Петербурге начали снижаться темпы роста туристического потока

Ассоциация туроператоров России (АТОР) пересмотрела прогноз роста турпотока в Санкт-Петербург в сторону снижения, сообщает РБК. По данным вице-президента организации Сергея Ромашкина, первоначальные ожидания прироста в 10% сократились до 4–5% из-за охлаждения экономики, роста цен на внутренний туризм и проблем в авиаперевозках.

Потребление сокращается во всех категориях — авто, бытовая техника, развлечения, туризм. Люди стараются больше сберегать и меньше тратить, — сказал он.

Официальные прогнозы городских властей также свидетельствуют о замедлении темпов: в 2025 году Санкт-Петербург могут посетить 12,3 млн туристов (+6,4% к 2024 году), тогда как годом ранее прирост составил 23%. Эксперт отметил, что особенно негативное влияние на рынок оказывает ценовая политика в сфере внутреннего туризма, делающая поездки менее доступными для россиян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предостерег россиян от самостоятельных путешествий. Дело в том, что организованные туры гораздо безопаснее и часто дешевле, объяснил он. Кроме того, он указал на тот факт, что путешественники-одиночки вынуждены самостоятельно решать все возникающие на месте проблемы.