Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 20:14

Туристы стали реже ездить в один из популярнейших городов России

РБК: в Петербурге начали снижаться темпы роста туристического потока

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ассоциация туроператоров России (АТОР) пересмотрела прогноз роста турпотока в Санкт-Петербург в сторону снижения, сообщает РБК. По данным вице-президента организации Сергея Ромашкина, первоначальные ожидания прироста в 10% сократились до 4–5% из-за охлаждения экономики, роста цен на внутренний туризм и проблем в авиаперевозках.

Потребление сокращается во всех категориях — авто, бытовая техника, развлечения, туризм. Люди стараются больше сберегать и меньше тратить, — сказал он.

Официальные прогнозы городских властей также свидетельствуют о замедлении темпов: в 2025 году Санкт-Петербург могут посетить 12,3 млн туристов (+6,4% к 2024 году), тогда как годом ранее прирост составил 23%. Эксперт отметил, что особенно негативное влияние на рынок оказывает ценовая политика в сфере внутреннего туризма, делающая поездки менее доступными для россиян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предостерег россиян от самостоятельных путешествий. Дело в том, что организованные туры гораздо безопаснее и часто дешевле, объяснил он. Кроме того, он указал на тот факт, что путешественники-одиночки вынуждены самостоятельно решать все возникающие на месте проблемы.

АТОР
туристы
путешествия
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.