29 октября 2025 в 16:55

В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску

Депутат Журавлев: Запад боится, что Россия поставит «Орешник» на Кубу

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сама возможность поставки ракетного комплекса «Орешник» в другую страну страшно пугает Запад, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это является определяющим фактором в отношении Запада к размещению «Орешника» в Белоруссии.

Дело не в том, что мы двигаем «Орешник» ближе к Европе. На самом деле белорусский Минск ничуть не ближе к Европе, чем российский Калининград, где, как известно, расквартированы наши силы ядерного сдерживания. А просто речь идет о поставках «Орешника», так напугавшего западных политиков и СМИ, в другую страну, пусть и ближайшему нашему союзнику и другу, — сказал Журавлев.

Он пояснил, что именно это и является принципиальным для Запада.

Это означает, что возможны поставки и, скажем, в Венесуэлу или на Кубу — в страны, которые находятся на другом континенте, рядом с главным нашим геополитическим противником, который, безусловно, дирижирует всем этим европейским русофобским оркестром. «Орешник» — вовсе не единственное оружие, которое может быть опасным для нашего врага, мы обладаем всей номенклатурой. И в случае необходимости используем то, что нужно, — пояснил Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт заявила, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Она отметила, что подготовительные работы по размещению комплекса близятся к завершению, снимая все вопросы о реализации данного проекта.

ракета «Орешник»
Белоруссия
Россия
гиперзвуковое оружие
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
