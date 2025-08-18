Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 14:48

«Платформа для роста»: Максим Пыж рассказал о запуске соцсети Движение.ру

Максим Пыж на форуме «Движение» Максим Пыж на форуме «Движение» Фото: Представлено пресс-службой Движение.ру

В июне прошел форум «Движение», на котором стало известно о запуске одноименной социальной сети рынка недвижимости. По задумке, соцсеть Движение.ру объединит разных участников отрасли. О новом цифровом проекте на отечественном рынке девелопмента рассказал исполнительный директор Движение.ру Максим Пыж.

Какие перспективы есть у социальной сети Движение.ру в качестве площадки для работы с недвижимостью. В чем ее ключевая задача?

Самое важное, что нужно понимать, социальная сеть рынка недвижимости уже построена, и сейчас она развивается вокруг профессионалов рынка. Социальная сеть рынка недвижимости — это прямые коммуникации без посредников. У нас есть встроенный мессенджер. В будущем мы планируем, что сайт Движение.ру станет веб-хабом для всех проектов «Движения». Это и есть наша основная задача. Мы хотим создать профессиональную платформу для взаимодействия, сотрудничества и роста, где на первый план выходят ценности нетворкинга и партнерства.

В условиях кадрового дефицита насколько значимым может оказаться появление такой соцсети?

Появление соцсети рынка недвижимости в условиях кадрового дефицита может стать фактором, который повлияет на эту ситуацию. В структуру соцсети внедрен сервис «Работа», где можно найти работу или новых сотрудников в девелопменте. В этом разделе, как и во всей социальной сети, приоритетом являются прямые контакты людей и компаний. Так, работодатели могут общаться с соискателями без каких-либо посредников.

Максим Пыж на форуме «Движение» Максим Пыж на форуме «Движение» Фото: Представлено пресс-службой Движение.ру

Насколько острой является проблема привлечения молодежи в строительную сферу? Может ли отраслевая соцсеть как-то заинтересовать молодых специалистов?

— Проблема привлечения молодежи в строительную сферу действительно существует. Для молодых специалистов соцсеть может стать местом для прямого контакта с работодателями и наставниками. Это возможность заявить о себе уже в начале карьеры, можно создать страничку, публиковать свои работы, транслировать свое видение профессии, участвовать в конкурсах, обсуждать тренды с профессионалами рынка.

Образование и переквалификация внутри экосистемы — это то, на что еще может повлиять наша платформа. Мы хотим это показать. Дать молодым людям карьерные и образовательные траектории с конкретными шагами и сроками. Это как раз ключ к тому, чтобы 18-25-летние выбрали для карьеры именно строительство.

С какими проблемами сталкиваются девелоперы при построении команд? Кому сейчас сложнее искать сотрудников? Как упростить этот поиск?

Во-первых, дефицит квалифицированных специалистов, это ощущается особенно остро. Парадокс в том, что вакансий много, а людей с нужным опытом мало. Во-вторых, происходит высокая конкуренция за кадры. Третье — это очень долгий цикл найма, то есть поиск специалистов в строительстве может занять до полугода. Кандидаты нередко уже устроены, а готовых работников здесь и сейчас очень мало.

Максим Пыж на форуме «Движение» Максим Пыж на форуме «Движение» Фото: Представлено пресс-службой Движение.ру

Именно региональным застройщикам сейчас сложнее всего искать сотрудников. В таких ситуациях кадровый резерв ограничен и нет возможности переманить людей массово из других городов. Упростить поиск новых сотрудников могут отраслевые цифровые платформы, где в одном месте собраны соискатели и работодатели.

Выражен ли сегодня спрос на дополнительное образование в строительной отрасли? Какие сотрудники нуждаются в переобучении и почему?

— Спрос на дополнительное образование в строительной отрасли растет из года в год. Для кого сейчас важно дополнительное образование? Для линейных специалистов, чтобы осваивать новые технологии строительства. Поэтому мы приняли решение создать образовательный курс по BIM-проектированию в школе недвижимости «Движение». Еще одна категория специалистов в девелопменте, которые сегодня получают дополнительное образование — это средний менеджмент. Это также нужно топ-менеджерам с фокусом внимания на стратегическом управлении, экономике проектов, ESG-повестке и цифровой трансформации.

Кажется, что без совместных усилий бизнеса и государства достичь стоящих перед отраслью задач не выйдет. Что могут предложить отраслевые площадки, нацеленные на развитие сферы?

Я согласен с тем, что масштабные цели в строительстве, невозможно достичь с помощью усилий нескольких игроков. Здесь важна та самая синергия государства, бизнеса и профессионального сообщества, что мы в «Движении» и стараемся делать. Отраслевые площадки могут помочь по нескольким направлениям. Первое — это единая точка консолидации участников рынка. Второе — прозрачный диалог и обмен данными. Третье — масштабирование лучших практик. То, что сегодня работает в одном, можно оперативно транслировать на всю страну.

Читайте также:

«Не ждем льготную ипотеку»: риелтор о ценах на жилье и скидках застройщиков

Экономика будущего: история, создатели и цели ПМЭФ

Строительство жилья в РФ рухнуло: ждать ли кризиса и взлета цен

недвижимость
соцсети
строительство
платформы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
На Украине пожаловались на сокращение срока жизни «Бабы-Яги»
Губерниев посоветовал Карпину послушать футбольных экспертов «Матч ТВ»
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.