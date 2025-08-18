Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:22

Встреча с Путиным неожиданным образом отразилась на рейтинге Трампа

Newsweek: встреча с Путиным на Аляске резко повысила рейтинг Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске резко повысила рейтинг одобрения работы республиканца со стороны американских граждан, сообщает газета Newsweek со ссылкой на данные опроса InsiderAdvantage. В частности, после саммита показатели выросли на 10%.

54% опрошенных избирателей заявили, что теперь они одобряют президента Трампа, в то время, как 44% респондентов выразили неодобрение его политики. Чистый рейтинг одобрения Трампа американцами составил плюс 10%, — говорится в публикации.

Согласно итогам июльского опроса, чистый рейтинг одобрения Трампа составил плюс 2%. Уточняется, что тогда работу хозяина Белого дома одобрили 50% американцев. При этом 48% выражали неодобрение.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский допустил, что на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп попытается убедить его согласиться на трехстороннюю встречу с Путиным. По его словам, цель встречи в Вашингтоне — проверить возможность США выступить в роли модераторов в конфликте.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
переговоры
рейтинги
