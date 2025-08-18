Бастрыкин взял на контроль гибель ребенка в саратовском парке Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка в саратовском парке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту гибели ребенка в парке Саратовской области, сообщил НТА-Приволжье. Отмечается, что упавшая на ребенка деревянная скульптура сгнила внутри.

Как сообщается по словам очевидцев, трагедия произошла во время празднования 90-летия Горпарка, когда родители могли фотографировать девочку возле фигуры. Уголовное дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

Ранее сообщалось что вес статуи превышал 140 килограммов, от удара по голове ребенок погиб на месте. Это уже не первый подобный случай: два года назад в парке во время празднования 9 Мая на ребенка упало дерево.