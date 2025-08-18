Пугачева откажется от гражданства РФ? Кто еще может последовать ее примеру

Народная артистка СССР Алла Пугачева собирается отказаться от российского гражданства, о чем сообщил Telegram-канал «Шпион» со ссылкой на источники в правительстве. Пойти на этот шаг певицу подтолкнула новость о готовящемся против нее уголовном деле, отметил канал. Кто еще из российских звезд может последовать примеру исполнительницы?

Почему Пугачева хочет отказаться от паспорта РФ

По данным источника в силовых структурах, Алла Пугачева уже подала документы на отказ от российского гражданства в консульство в Израиле. По сведениям «Шпиона», таким образом Примадонна пытается избежать наказания по уголовному делу за дискредитацию ВС РФ, которое на нее собираются завести.

Поводом для преследования певицы могут стать сказанные ей в 2022 году слова о «гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие страну изгоем». После возбуждения дела звезду объявят в розыск, а ее имущество в России арестуют. «Дело Пугачевой», как считают во власти, может стать показательным для остальных иноагентов, которые позволяют себе негативные высказывания о России.

Кто еще может избавиться от гражданства РФ

Пользователи Сети предполагают, что вслед за Пугачевой документы на отказ от гражданства России могут подать и другие артисты, у которых возникли проблемы с законом. Так, недавно в международный розыск был объявлен писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заочно арестованный по делу о фейках об армии. Сейчас публицист живет в США и возвращаться в Россию не собирается. Поклонники не исключили, что в скором времени он тоже захочет избавиться от паспорта родной страны.

Подать на отказ от российского гражданства может и экс-телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Бывшую звезду «ОСП-студии» заочно осудили на шесть с половиной лет и объявили в международный розыск по делу об «оправдании терроризма».

Поводом стала фраза артистки, где она призналась, что «радуется» ударам беспилотников по российским городам. Недавно Лазарева жаловалась, что из-за проблем с законом не может свободно перемещаться по странам Европы и боится, что ее выдадут российским властям.

Следующими претендентами на отказ от гражданства РФ могут стать журналисты Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Живущего с Испании Дудя Басманный суд Москвы заочно арестовал за уклонение от обязанностей иноагента. Варламова же заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках и назначили штраф в 99,5 млн рублей.

Распрощаться с паспортом России может и живущий в США актер Алексей Панин. Недавно он признался, что не хочет иметь ничего общего с бывшими земляками, потому что ему «не близок российский менталитет». Открестился от России и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал жителей родной страны «отходами жизнедеятельности человека» и заявил, что в Израиле, где он сейчас живет, нет «той вони», что он ощущал в РФ.

Отказаться от российского гражданства также могут и уехавшие во Францию актеры Дмитрий Назаров, Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и живущий в Латвии Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Все они после 2022 году делали резкие антироссийские заявления и высказывали негативное отношение к родной стране.

