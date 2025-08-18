Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:18

В ЦАР решили переименовать улицы в честь деятелей из России

Фото: Владимир Малянов/ТАСС

Правительство Центральноафриканской Республики обсуждает возможность переименования нескольких улиц столицы Банги в честь деятелей новейшей истории России, сообщили в пресс-службе российского посольства в стране. Там отметили, что министр управления территориями и децентрализации и местного развития Бруно Йапанде принял посла Алексея Бикантова. В ходе беседы стороны обсудили помощь Москвы в подготовке и проведении выборов в республике, запланированных на декабрь.

Министр проинформировал посла о рассмотрении правительством ЦАР возможности переименования нескольких улиц Банги в честь деятелей новейшей истории России, — говорится в заявлении.

Ранее Министерство обороны сообщило, что Россия и страны Конфедерации государств Сахели подписали меморандумы о взаимопонимании в оборонной сфере. Документы были подписаны в ходе переговоров между главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым и его коллегами из африканских государств.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Они обсудили встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшуюся в начале августа.

Африка
послы
посольства
Россия
переименования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине
Нож в спину от наемников и паника Сырского: новости СВО на вечер 18 августа
Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека
Пугачева откажется от гражданства РФ? Кто еще может последовать ее примеру
Кибербезопасники раскрыли новые хакерские атаки под видом ChatGPT
Европейскую страну уличили в тайной продаже оружия на Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.