В ЦАР решили переименовать улицы в честь деятелей из России

В ЦАР решили переименовать улицы в честь деятелей из России

Правительство Центральноафриканской Республики обсуждает возможность переименования нескольких улиц столицы Банги в честь деятелей новейшей истории России, сообщили в пресс-службе российского посольства в стране. Там отметили, что министр управления территориями и децентрализации и местного развития Бруно Йапанде принял посла Алексея Бикантова. В ходе беседы стороны обсудили помощь Москвы в подготовке и проведении выборов в республике, запланированных на декабрь.

Министр проинформировал посла о рассмотрении правительством ЦАР возможности переименования нескольких улиц Банги в честь деятелей новейшей истории России, — говорится в заявлении.

Ранее Министерство обороны сообщило, что Россия и страны Конфедерации государств Сахели подписали меморандумы о взаимопонимании в оборонной сфере. Документы были подписаны в ходе переговоров между главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым и его коллегами из африканских государств.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Они обсудили встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшуюся в начале августа.