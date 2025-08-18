Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии

Посольство России в Венгрии ничего не знает о возможной встрече президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и руководителя Украины Владимира Зеленского в Будапеште, пишет RTVI. В диппредставительстве подчеркнули, что не имеют информации по данному поводу.

На сегодняшний день посольство подобной информацией не располагает, — заявили в диппредставительстве.

Ранее американский политолог Роберт Инглиш высказал мнение, что на предстоящих переговорах между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом украинскому президенту придется согласиться на болезненные территориальные компромиссы, поскольку американская сторона четко дала понять, что возвращение Крыма и значительной части Донбасса под контроль Киева маловероятно. Эксперт предположил, что основным предметом обсуждения может стать поиск альтернативных гарантий безопасности для Украины вне рамок членства в НАТО.

До этого журналисты в США писали, что позиция Зеленского и европейских лидеров может осложнить мирный процесс во время вашингтонской встречи. Отказ от предложений Трампа по урегулированию конфликта способен, по их мнению, создать образ сторонников продолжения боевых действий.