Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:42

Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии

Посольство РФ не знает о возможной встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce N. Boghosian/US White House via Global Look Press

Посольство России в Венгрии ничего не знает о возможной встрече президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и руководителя Украины Владимира Зеленского в Будапеште, пишет RTVI. В диппредставительстве подчеркнули, что не имеют информации по данному поводу.

На сегодняшний день посольство подобной информацией не располагает, — заявили в диппредставительстве.

Ранее американский политолог Роберт Инглиш высказал мнение, что на предстоящих переговорах между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом украинскому президенту придется согласиться на болезненные территориальные компромиссы, поскольку американская сторона четко дала понять, что возвращение Крыма и значительной части Донбасса под контроль Киева маловероятно. Эксперт предположил, что основным предметом обсуждения может стать поиск альтернативных гарантий безопасности для Украины вне рамок членства в НАТО.

До этого журналисты в США писали, что позиция Зеленского и европейских лидеров может осложнить мирный процесс во время вашингтонской встречи. Отказ от предложений Трампа по урегулированию конфликта способен, по их мнению, создать образ сторонников продолжения боевых действий.

переговоры
посольства
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
