Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал публиковать персональные данные людей, которые используют оборудованные в регионе укрытия в качестве туалетов. Такую идею он предложил во время заседания областного правительства, трансляция которого велась на странице главы региона во «ВКонтакте». Глава региона отметил, что из-за такого поведения многие мирные жители рискуют погибнуть при обстрелах, отказавшись прятаться в защитных модулях.

Пусть потом лучше предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных, и будем судиться, но покажем «героев» и назовем фамилии, места работы, места проживания. Пусть все посмотрят на них, — указал Гладков.

Губернатор обратился к управляющим компаниям, призвав размещать камеры видеонаблюдения над укрытиями, чтобы затем по записям выслеживать нарушителей и обнародовать их имена. Он пояснил, что нельзя перекладывать ответственность за чистоту защитных модулей на предприятия, занимающиеся благоустройством, так как они не смогут уследить за всеми укрытиями в регионе.

Ранее Гладков посоветовал сменить работу местному замминистра спорта, который отказался ехать в приграничье из-за обстрелов ВСУ. Он призвал не осуждать чиновника, так как он действовал в рамках трудового законодательства, но поискать на его место другого человека.