Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:36

Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты

Гладков призвал публично раскрывать имена справляющих нужду в укрытиях россиян

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал публиковать персональные данные людей, которые используют оборудованные в регионе укрытия в качестве туалетов. Такую идею он предложил во время заседания областного правительства, трансляция которого велась на странице главы региона во «ВКонтакте». Глава региона отметил, что из-за такого поведения многие мирные жители рискуют погибнуть при обстрелах, отказавшись прятаться в защитных модулях.

Пусть потом лучше предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных, и будем судиться, но покажем «героев» и назовем фамилии, места работы, места проживания. Пусть все посмотрят на них, — указал Гладков.

Губернатор обратился к управляющим компаниям, призвав размещать камеры видеонаблюдения над укрытиями, чтобы затем по записям выслеживать нарушителей и обнародовать их имена. Он пояснил, что нельзя перекладывать ответственность за чистоту защитных модулей на предприятия, занимающиеся благоустройством, так как они не смогут уследить за всеми укрытиями в регионе.

Ранее Гладков посоветовал сменить работу местному замминистра спорта, который отказался ехать в приграничье из-за обстрелов ВСУ. Он призвал не осуждать чиновника, так как он действовал в рамках трудового законодательства, но поискать на его место другого человека.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Укрытия
публикация
личные данные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
На Украине пожаловались на сокращение срока жизни «Бабы-Яги»
Губерниев посоветовал Карпину послушать футбольных экспертов «Матч ТВ»
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.