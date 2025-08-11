Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал сменить работу местному замминистра спорта, который отказался ехать в приграничье из-за обстрелов ВСУ. На заседании правительства региона, трансляция которого велась на странице Гладкова во ВКонтакте, он призвал не осуждать чиновника, так как он действовал в рамках трудового законодательства, но поискать на его место другого человека.

Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности нужно давать тем, кто способен исполнять данное поручение, несмотря на текущую обстановку, <…> не надо нарушать закон, давать оценку, наверное, нужно сказать спасибо и поискать возможность другого трудоустройства этому человеку, — отметил глава региона.

Он также напомнил, что в Белгородской области и заместители министров, и сами министры не раз попадали под обстрелы и получали ранения. Губернатор подчеркнул, что, если все откажутся выезжать в приграничье, то тогда «будет катастрофа».

Ранее он рассказывал, что в Белгородской области с начала августа от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей, еще 33 были ранены, в том числе пятеро детей. По его словам, только за последние сутки погибли три человека.