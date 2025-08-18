Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной

Возможный обмен территориями между Россией и Украиной может усилить влияние лидеров Евросоюза и президента США Дональда Трампа в переговорном процессе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, такие переговоры могут привести к тому, что Москва не сможет полностью взять под контроль свои территории.

Любой обмен территориями между РФ и Украиной, если мы в эту игру вяжемся, очень опасен для нас. Дьявол всегда кроется в деталях. То есть речь идет о том, что, как только мы начнем переговоры по обмену территориями, в этих обменах повысятся роль самого Трампа и роль ЕС. Каждый играет свою игру. Мы не выполним в ходе этой игры свою задачу — взять под контроль полностью наши территории. Почему? Потому что нас будут обвинять в том, что мы какие-то условия не выполнили, где-то не вывели войска. Можно договориться о мире, только если мы сами возьмем эти территории, — пояснил Перенджиев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что Украина не признает Крым российским из-за страха президента страны Владимира Зеленского. По его словам, для украинского лидера согласие с этим условием означает мир, выборы и политическое поражение.

Политолог-американист Малек Дудаков ранее заявил, что США могут усилить внутреннее давление на Зеленского через антикоррупционные расследования или поддержку его политических оппонентов. По его словам, если украинский лидер не выведет войска из ДНР, Вашингтон может пойти на радикальные меры, включая прекращение военной и финансовой помощи Украине.