Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:36

Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной

Политолог Перенджиев: возможный обмен территориями Украины и РФ повысит роль ЕС

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Возможный обмен территориями между Россией и Украиной может усилить влияние лидеров Евросоюза и президента США Дональда Трампа в переговорном процессе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, такие переговоры могут привести к тому, что Москва не сможет полностью взять под контроль свои территории.

Любой обмен территориями между РФ и Украиной, если мы в эту игру вяжемся, очень опасен для нас. Дьявол всегда кроется в деталях. То есть речь идет о том, что, как только мы начнем переговоры по обмену территориями, в этих обменах повысятся роль самого Трампа и роль ЕС. Каждый играет свою игру. Мы не выполним в ходе этой игры свою задачу — взять под контроль полностью наши территории. Почему? Потому что нас будут обвинять в том, что мы какие-то условия не выполнили, где-то не вывели войска. Можно договориться о мире, только если мы сами возьмем эти территории, — пояснил Перенджиев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что Украина не признает Крым российским из-за страха президента страны Владимира Зеленского. По его словам, для украинского лидера согласие с этим условием означает мир, выборы и политическое поражение.

Политолог-американист Малек Дудаков ранее заявил, что США могут усилить внутреннее давление на Зеленского через антикоррупционные расследования или поддержку его политических оппонентов. По его словам, если украинский лидер не выведет войска из ДНР, Вашингтон может пойти на радикальные меры, включая прекращение военной и финансовой помощи Украине.

Украина
Россия
Дональд Трамп
конфликты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Что обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
На Украине пожаловались на сокращение срока жизни «Бабы-Яги»
Губерниев посоветовал Карпину послушать футбольных экспертов «Матч ТВ»
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.