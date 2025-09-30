Стало известно, куда отправили задержанного главу регионального МЧС Задержанного главу ГУ МЧС по КБР этапировали в Москву в рамках следствия

Начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина этапируют в Москву, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Генерал-майора внутренней службы обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей, его делом занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Надежина этапируют в столицу, где с ним продолжатся следственные действия, и будет избрана мера пресечения, — сообщил журналистам собеседник.

Ранее правоохранители сообщили, что Надежину грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о получении взятки в размере 2 млн рублей. Минимальная санкция по статье подразумевает лишение свободы на срок от восьми лет.

По версии следствия, глава ГУ МЧС по республике получил деньги от предпринимателя Анзора Ногмова, а взамен пообещал без проведения проверок подписать документы по пожарной безопасности. По месту жительства и работы Надежина организовали обыски.

30 сентября замглавы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Хасан Аппоев был задержан по делу о взятке. Сейчас с ним проводятся следственные действия.