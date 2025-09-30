Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:31

Стало известно, куда отправили задержанного главу регионального МЧС

Задержанного главу ГУ МЧС по КБР этапировали в Москву в рамках следствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина этапируют в Москву, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Генерал-майора внутренней службы обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей, его делом занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Надежина этапируют в столицу, где с ним продолжатся следственные действия, и будет избрана мера пресечения, — сообщил журналистам собеседник.

Ранее правоохранители сообщили, что Надежину грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о получении взятки в размере 2 млн рублей. Минимальная санкция по статье подразумевает лишение свободы на срок от восьми лет.

По версии следствия, глава ГУ МЧС по республике получил деньги от предпринимателя Анзора Ногмова, а взамен пообещал без проведения проверок подписать документы по пожарной безопасности. По месту жительства и работы Надежина организовали обыски.

30 сентября замглавы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Хасан Аппоев был задержан по делу о взятке. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Россия
СК РФ
МЧС
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.